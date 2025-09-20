Kayseri'de Çocuk Maratonu ve Baby Run Coşkusu — 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Kayseri'de düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında Çocuk Maratonu ve Baby Run etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:55
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Çocuk Maratonu ve Baby Run, ailelerin ve katılımcıların ilgisini çekti.

Organizasyon ve başlangıç

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre organizasyonu yürüten Spor AŞ tarafından etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda sporcu kitlerinin dağıtılmasının ardından başlatıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış, renkli ve coşkulu karelere sahne oldu.

Çocuklar ve bebeklerin coşkusu

Ailelerinin tezahüratları eşliğinde koşan çocuklar hem eğlendi hem de kıyasıya yarıştı. Baby Run etkinliğinde ise emekleyen bebekler minder üzerinde piste çıktı; ailelerin yönlendirmesiyle minikler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca çocuklara özel oyun alanları, maskot gösterileri ve çeşitli sürpriz aktiviteler de katılımcılara sunuldu.

Ailelerden ve yetkililerden teşekkür

Aileler organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Yarının programı: Soğanlı Vadisi temasıyla büyük yarış

Soğanlı Vadisi temalı 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu yarın gerçekleşecek. Bu yıl 21K, 10K ve halk koşusu parkurlarında yarışacak sporcular, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek büyük ödüller için ter dökecek.

