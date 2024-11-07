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Kayseri'de Çocuklar Tekvando ile Başarıya Ulaşıyor

Kayseri'de, polislerin liderliğinde tekvando eğitimi alan çocuklar 800 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:20
Kayseri'de Çocuklar Tekvando ile Başarıya Ulaşıyor

Kayseri'den Umut Veren Proje

Kayseri'de emniyet teşkilatı tarafından 10 yıldır yürütülen 'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi' kapsamında, 6 bin çocuk tekvando ile tanıştı ve bu sporcular, son 10 yılda katıldıkları çeşitli turnuvalarda yaklaşık 800 madalya kazanmayı başardı.

Projenin Hedefleri

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklara yönelik tekvando eğitimi veriliyor. Bu eğitimler, fiziksel ve ruhsal gelişimin en iyi şekilde tamamlanmasını sağlamak, ayrıca sosyoekonomik imkansızlıklar yüzünden spordan uzak kalan çocukları doğru yönlendirmek amacı taşımaktadır.

Ücretsiz Eğitim İmkanları

Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü bünyesinde, tekvando eğitimleri sürdürülmektedir. Polislere ait 14 spor salonunda, 4 antrenör ile çocuklar ücretsiz olarak bu sporu öğrenmektedir. Proje başlangıcından bu yana, yaklaşık 5 bin 500 çocuk lisans alarak spor hayatına adım attı.

Başarılar ve Aile Dönüşleri

Polis memuru ve başantrenör Mehmet Ali Dağlı, eğitimlerdeki başarıların çoğu sporcu ve aileler tarafından olumlu yorumlandığını belirtti. Çocukların ders başarılarının arttığını ve özgüven kazandıklarını söyleyen Dağlı, ailelerden gelen olumlu geri dönüşlerin artırdığını vurguladı.

Genç Sporcuların Hedefleri

Proje sayesinde tekvando ile ilgilenen 11 yaşındaki Kübra Alptekin, "Kayseri'de il ve bölgesel olarak birinciliklerim var. Hedefim uluslararası şampiyonluklar." dedi. 12 yaşındaki Şengül Ravza Yıldız ise 4 madalya kazanarak, Türkiye şampiyonluğu hedeflediğini ifade etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi"...

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 6 bin civarında çocuk tekvando ile tanıştırılırken, sporcular son 10 yılda katıldıkları turnuvalarda yaklaşık 800 madalya kazandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi"...

Kayseri Emniyet Müdürlüğünün "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 6 bin civarında çocuk tekvando ile tanıştırılırken, sporcular son 10 yılda katıldıkları turnuvalarda yaklaşık 800 madalya kazandı.

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Kayseri'de Çocuklar Tekvando ile Başarıya Ulaşıyor

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