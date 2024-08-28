Kayseri'de Daireyi Ateşe Veren Şahıs Gözaltına Alındı

Kayseri'de Yangın Söndürme Operasyonu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, oturduğu daireyi ateşe veren R.Ç. isimli kişi, sinir krizi geçirerek mutfaktaki eşyaları dışarıya fırlattı.

Polis ve İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine yapılan ihbar ardından, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Kısa süre içinde yangını kontrol altına alan itfaiye çalışanları, yangının apartmanda büyük hasara neden olduğunu bildirdi.

Direniş ve Gözaltı Süreci

Yangın sırasında apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, R.Ç. ekiplerin müdahalesine elinde kesici bir aletle direnmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri durumu kontrol altına alarak, şahısı gözaltına aldı.

Yangının sebebiyle ilgili soruşturma sürerken, olayın detayları merakla bekleniyor.