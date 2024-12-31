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Kayseri'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonla DEAŞ'a bağlı 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:50
Kayseri'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Kayseri'de DEAŞ Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespit edilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü.

Eş Zamanlı Operasyonlar Gerçekleştirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, zanlıların örgüt içinde aktif faaliyet yürüttükleri, finans sağladıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatın bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, operasyondaki başarıyı ve terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurgularken, Türkiye'nin güvenliği için bu tür operasyonların süreceğini belirtti.

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