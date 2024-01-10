Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda DEAŞ'la irtibatlı kişileri tespit eden Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile FETÖ üyeliği suçundan aranan şüphelileri yakalayan İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'la bağlantısı olan kişileri belirlemek ve ortaya çıkarmak için Kayseri'de operasyon yaptı.

KAYSERİ'DE 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütüne mensup 4 kişi, Kayseri'de eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi.