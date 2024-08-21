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Kayseri'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'a bağlı bir yabancı uyruklu yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:09
Kayseri'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

Kayseri'de DEAŞ Terör Operasyonu

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon neticesinde, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Jandarma Komutanlığı, Suriyeli M.E. isimli şahsın DEAŞ içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bu kapsamda ekipler, Bünyan ilçesi sınırları içinde belirlenen bir adrese yönelik operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakaladı.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın ikametinde bazı dijital materyaller de ele geçirildi. Şu anda gözaltına alınan şüpheli ile ilgili jandarma birimlerinin işlemleri sürüyor.

Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

Kayseri'de güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlı adımlarının sürdüğü bildirilirken, bu tür operasyonların devam edeceği ifade edildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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