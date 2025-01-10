Kayseri'de Drift Hayali Erciyes Kayak Pistinde Son Buldu

Kayseri'de drift atmak isteyen sürücünün cipi kayak pistinde kara saplandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 02:13
Kayseri'de Drift Hayali Erciyes Kayak Pistinde Son Buldu

Erciyes Kayak Pistinde Drifte Çağrı

Kayseri'de, F.E. isimli sürücünün arkadaşlarıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ne gitmesi, beklenmedik bir duruma sahne oldu. Drift yapmak amacıyla yola çıkan 38 NR 556 plakalı cip, Tekir Kapı'daki kayak pistine saplandı.

Acil Yardım Çağrısı

Olayın ardından kendi çabalarıyla aracını çıkaramayan F.E. ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine hızla olay yerine jandarma ve çekici ekipleri sevk edildi.

Başarılı Kurtarma Operasyonu

Ekiplere ait çekici, yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkartmayı başardı. Bununla beraber, F.E.'ye cezai işlem uygulanarak güvenlik önlemleri alındı.

Bu olay, eğlence amacıyla yapılan driftlerin ciddi tehlikelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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