Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin 392 Lira Ceza Uygulandı

Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi

Kayseri'de, gece yarısı Mimarsinan Mahallesi'nde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayılan drift görüntüleri üzerine hemen harekete geçti. Ekipler, söz konusu paylaşım üzerine yaptıkları çalışma ile drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Yapılan denetimde, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden ceza kesilirken, ayrıca ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Bu durumun yanı sıra, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu olay, Kayseri'de trafik güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.