Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza Kesildi

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir sürücüye, 46 bin 392 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada "Drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücü kamerada" başlıklı paylaşımın ardından harekete geçti.

Kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, sürücüye Türkiye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu. Ayrıca, aracın trafikten menedilmesi işlemi de gerçekleştirildi.

Aynı zamanda sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Bu olay, trafik güvenliği ve çevreye duyulan saygının önemi konusunda bir kez daha dikkat çekti.