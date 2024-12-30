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Kayseri'de Dur İhtarı Yerine Getirilmedi: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de dur ihtarına uymayan aracın içinde uyuşturucu bulundu. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 20:33
Kayseri'de Dur İhtarı Yerine Getirilmedi: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen bir asayiş uygulamasında, dur ihtarına uymayan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erkilet Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekipleri, 40 AD 111 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, sürücü R.T, ekiplerin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya başladı.

Yapılan kovalamaca sonucunda, kaçan araç Osman Gazi Mahallesi 4361. Sokak'ta yakalandı. Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, R.T ise gözaltına alındı.

Gözaltındaki sürücünün polis müşahede altındaki işlemleri ex devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bir miktar uyuşturucu...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bir miktar uyuşturucu...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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