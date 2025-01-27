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Kayseri'de Dur İhtına Uymayan Sürücüye 106 Bin Lira Ceza

Kayseri'de polis tarafından durdurulmak istenen sürücüye 106 bin 614 lira ceza kesildi. İki çocuklu sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:15
Kayseri'de Dur İhtına Uymayan Sürücüye 106 Bin Lira Ceza

Kayseri'de Sürücüye Rekor Ceza

Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücüye, yapılan kovalamaca sonucunda toplam 106 bin 614 lira ceza uygulandı. Olay, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde meydana geldi.

Kovalamaca Sonrası Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerinin bir aracı durdurmak istediğini ancak sürücünün onarca 'dur' ihtarına uymadığını duyurdu. Ekipler, sürücüyü durdurmak için kovalamaca başlattı ve nihayetinde yakalamayı başardı.

Adli Süreç Başlatıldı

Ayrıca, olay sırasında araçta bulunan iki çocuğun ailelerinin şikayetçi olması üzerine sürücü hakkında 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Bu durum, Kayseri'deki asayişin sağlanmasında polis ekiplerinin etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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