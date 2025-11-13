Kayseri'de ehliyetsiz sürücüye 37.356 TL ceza; çağırdığı kişi de ehliyetsiz çıktı

Fevzi Çakmak Mahallesi, Sivas Bulvarı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla sürdürülen uygulamada B.K. idaresindeki 34 KPH 565 plakalı otomobili durdurdu.

B.K.'den ehliyet istendiğinde ehliyetini evde unuttuğunu belirtti. Yapılan incelemede, B.K.'nin ehliyetinin mahkeme kararıyla 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 5 yıl süreyle alındığı tespit edildi.

Ekipler tarafından B.K. ile araçta bulunan ve araç sahibi olan kişiye toplam 37.356 TL idari para cezası uygulandı.

Araç sahibinin ehliyeti bulunmadığı için otomobili teslim alması amacıyla çağırdığı arkadaşı D.S. hakkında yapılan kontrolde ise ehliyetinin 'alkollü araç kullanmak' suçundan alındığı belirlendi.

Olayın ardından otomobil, çağırılan başka bir kişiye teslim edildi.

