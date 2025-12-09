DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,56 0,07%
ALTIN
5.759,11 -0,34%
BITCOIN
3.946.703,8 -2,17%

Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini bıçakla öldürdü

Boşanma aşamasındaki emekli başçavuş, kapıyı baltayla açamayınca bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldürdü; zanlı kısa süre sonra yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:35
Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini bıçakla öldürdü

Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini bıçakla öldürdü

Olayın kısa özeti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen İ.Ş. (51), daire kapısını açamayınca bina görevlisinin eşi M.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Mağdurun ifadesi ve olayın gelişimi

Y.Ş. ifadesinde, 2024 yılından bu yana İ.Ş. ile ayrı yaşadığını ve 2025 yılının 8’inci ayında resmi boşanma davası açtığını belirtti. Y.Ş., yaşananları İHA'ya şöyle anlattı:

"En son eşim beni dün yine telefonla tehdit etti. Bugün saat 09.45 sıralarında evimde bulunuyordum ve dairemizin elektriği kesildi. Daha önceden eşim kamera kayıtlarına ulaşılmaması için dairemizin elektriğini kestiği için yine aynı şekilde elektriği eşimin kestiğini düşündüm. Binanın elektriklerine baktığımda binada elektrik olduğunu anladım. Aynı zamanda asansörün bizim kata çıktığını görünce eşimin geldiğini anlayıp daire kapısını arkadan kilitledim. Kısa bir süre sonra eşim zile basmadan ve kapıyı çalmadan direkt olarak baltayla kapıyı kırmaya çalıştı. Ben 'polisi arıyorum, git' diye yüksek sesle seslenmeme rağmen kapıyı kırmaya devam etti, kapıyı açabilmek için 5 dakika kadar uğraştı. Ben bu arada 112 arayarak bilgi verdim. Tüm bu aşamalarda küçük oğlum H.E. de yanımda bulunuyordu. Saat 09.55 sıralarında polisler geldi. Eşim polis gelmeden önce kaçmış, kapı baltayla zarar verildiği için açılması uzun sürdü, polis ve itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla yarım saat kadar sonra kapımız açıldı. Sonrasında polis ekipleriyle emniyete getirildik. Eşimin bina içerisinde ne yaptığından bilgim yoktu. Eşimin binamızın görevlisinin eşini öldürdüğünü öğrendim."

Şikayet ve deliller

Y.Ş., ifadesinde eşinden şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Daire kapısını açabilse öldüreceğinden eminim" dedi ve İ.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay sonrası ortaya çıkan görüntülerde, İ.Ş.'nin yaklaşık 8 ay önce de Y.Ş.'nin evine geldiği ve cinayetin ardından kaçtığı anların yer aldığı belirtildi. Kaçış sırasında zanlının elindeki bavulun içerisinde kelepçe, satır ve kesici aletler olduğu iddia edildi.

Soruşturma ve gözaltı

Olayla ilgili polis ekipleri kısa süre içinde çalışma yaparak zanlıyı yakaladı. Soruşturmanın ayrıntıları ve olaya ilişkin adli işlemler devam ediyor.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİN EVİNE GELEREK BİNA GÖREVLİSİNİN...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİN EVİNE GELEREK BİNA GÖREVLİSİNİN KARISINI ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞÇAVUŞUN; AYLAR ÖNCE YİNE EŞİNİN KAPISINA GELDİĞİ VE CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

KATİL ZANLISININ AYLAR ÖNCE GELDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Umut Yılmaz Şehitkamil'de Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
2
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde Dinleyicilerle Buluştu
3
İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme
4
Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Amasra Belediye Başkanı Çakır’dan "Vurgun gibi harcama" iddialarına yanıt
6
Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri
7
Ağrı Kadın Futbol Takımına Moral Yemeği: Şeker Fabrikası ve Ticaret Borsası Destekledi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi