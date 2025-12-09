DOLAR
Kayseri'de Emekli Başçavuş Bina Görevlisinin Eşini Öldürdü

Kayseri Melikgazi'de boşanma aşamasındaki emekli başçavuş, eşinin evine giremeyince bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldürdü; şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:59
Kayseri'de Emekli Başçavuş Bina Görevlisinin Eşini Öldürdü

Kayseri'de emekli başçavuş bina görevlisinin eşini öldürdü

Boşanma sürecindeki eşine ulaşamayınca çıkan tartışmada görevlinin eşi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gitmek isteyen İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca binadan dışarı çıktı.

Bina girişinde karşılaştığı bina görevlisinin eşi M.G. (36)'yi çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayan İ.Ş., olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıkları M.G.'yi hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen M.G. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yeri: Köşk Mahallesi Yuva Sokak, Melikgazi, Kayseri. Durum: Soruşturma devam ediyor.

