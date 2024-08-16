Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kayseri'de Engelli Çifte Akülü Araç Desteği

Kayseri'de bedensel engelli bir çiftin akülü araç talebi Kocasinan Belediye Başkanı tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:20
Kayseri'de Engelli Çifte Akülü Araç Desteği

Kayseri'de Engelli Çifte Destek

Kayseri'de ikamet eden yaşlı bir çiftin akülü araç talebi, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından yerine getirildi. Beyaz eşya tamirine giden 78 yaşındaki Satılmış Özbek ve eşi 72 yaşındaki Satı Özbek'in, akülü araç talebi, belediye tarafından duyuldu.

Başkan Çolakbayrakdar'a Ziyaret

Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Özbek çiftini ziyaret eden Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi aileye akülü aracı hediye etti. Açıklamalarında, Özbek ailesinin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." diyerek sözlerine devam etti.

Özbek Ailesinin Teşekkürü

Çolakbayrakdar, ayrıca hayatın her alanında engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Özbek ailesi ise, Başkan Çolakbayrakdar'a dua ederek teşekkürlerini sundu.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet...

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet...

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet...

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet...

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet...

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet...

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!