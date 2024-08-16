Kayseri'de Engelli Çifte Akülü Araç Desteği

Kayseri'de Engelli Çifte Destek

Kayseri'de ikamet eden yaşlı bir çiftin akülü araç talebi, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından yerine getirildi. Beyaz eşya tamirine giden 78 yaşındaki Satılmış Özbek ve eşi 72 yaşındaki Satı Özbek'in, akülü araç talebi, belediye tarafından duyuldu.

Başkan Çolakbayrakdar'a Ziyaret

Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Özbek çiftini ziyaret eden Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi aileye akülü aracı hediye etti. Açıklamalarında, Özbek ailesinin mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." diyerek sözlerine devam etti.

Özbek Ailesinin Teşekkürü

Çolakbayrakdar, ayrıca hayatın her alanında engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Özbek ailesi ise, Başkan Çolakbayrakdar'a dua ederek teşekkürlerini sundu.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Çolakbayrakdar (sağda), Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret etti.