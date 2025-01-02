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Kayseri'de Engelli Rampasına Park Eden Sürücüye Ceza

Kayseri'de engelli rampasına park ederek ambulansın geçişini engelleyen sürücüye 7,944 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 23:34
Kayseri'de Engelli Rampasına Park Eden Sürücüye Ceza

Kayseri'de Engelli Rampasına Park Cezası

Kayseri'de, engelli rampasına araç park ederek ambulansın hareketini engelleyen bir sürücüye ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan "Engelli rampasına araç parkı nedeniyle ambulans geçemedi" paylaşımu üzerine hemen harekete geçti.

Denetimlerin Sonuçları

Ekipler, hatalı park eden aracı hızlıca tespit etti ve bölgedeki kontrolleri sırasında toplam 8 aracın da geçiş yolları önünde veya üzerinde park ettiğini belirledi. Sonuç olarak, park ihlali yapan sürücülere toplamda 7,944 lira idari para cezası

Bu olay, toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerden engelli rampalarının işgal edilmemesi için dikkat edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

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