Kayseri'de Engelli Rampasına Park Eden Sürücüye Ceza

Kayseri'de Engelli Rampasına Park Cezası

Kayseri'de, engelli rampasına araç park ederek ambulansın hareketini engelleyen bir sürücüye ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan "Engelli rampasına araç parkı nedeniyle ambulans geçemedi" paylaşımu üzerine hemen harekete geçti.

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