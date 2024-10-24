Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığa 19,5 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Hüküm Giyen Sanığa Uzun Süreli Hapis Cezası

Kayseri'de, tabancayla öldürdüğü eniştesinin üzerinden geçerek araçla kaçan sanık, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma Süreci ve Savunmalar

Mahkemede tutuklu sanık Y.K., maktul S.T.'nin babası K.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten bir raporun geldiğini açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, Y.K. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından ceza istedi. Savunmasında, Y.K., olayın bir anda geliştiğini savunarak, "Maktul önümü kesti ve beni dövdü, kendimi korumak için tabancayı kullandım. Öldürme niyetinde değildim," dedi.

Mahkeme Kararı ve Tepkiler

Mahkeme, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duruşma salonu dışında maktulün aile üyeleri, verilen cezaya tepki gösterdi.

Olayın Gerçekleştiği Anlar

Olay, 3 Mart tarihinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K. ile S.T. arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, Y.K. eniştesine ateş ettikten sonra olay yerinden aracına binerek kaçmıştı. Yere düşen S.T., olay anında hayatını kaybetmişti.

Sanık Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.