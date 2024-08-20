Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanık Mahkemeye Çıktı

Sanık Y.K. Mahkeme Karşısında

Kayseri'de eniştesini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Y.K, hakim karşısına çıktı. Olay, Melikgazi ilçesindeki Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde 3 Mart'ta meydana geldi.

Duruşmada Savunmalar Yapıldı

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanık Y.K, maktul S.T.'nin yakınları ve avukatları hazır bulundu. Y.K, ablasının eniştesinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını savundu.

Sanık, “Ablamı sürekli tehdit etti, yaşamakta olduğumuz korkular nedeniyle yanımda silah taşımak zorunda kaldım. Olay günü markette karşılaştık, beni darbettiği sırada kendimi kaybettim. Tabancayı çıkarıp rastgele ateş ettim, pişmanım ve öldürme niyetim yoktu.” ifadelerini kullandı.

Müşteki Yakınlarından İfadeler

Maktul S.T.'nin babası K.T., sanığın oğlunu harcamakla suçladığını belirtirken, gelini A.K.'nin azmettirici olduğunu iddia etti. Maktulün oğlu da sanıktan şikayetçi oldu.

Duruşma Ertelendi

Tanıkların dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

- Olayın geçmişi -

Y.K.'nın S.T. ile olan tartışması silahlı kavgaya dönmüş ve sanık, S.T.'ye tabancayla ateş ettikten sonra yerde yatan eniştesinin üzerinden geçmişti. S.T, olay yerinde hayatını kaybetmişken, Y.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.