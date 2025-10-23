Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kayseri'de üniversite öğrencisi Meliha Keskin öldürüldü

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin (39), fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olay yerinde, ölen kadının çantası ve ders kitapları dikkat çekti. Keskin'in 3 çocuk annesi ve üniversitede dördüncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Şüphelinin yakalanması

Şüpheli F.K., otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 800 metre ileride, trafik polisleri tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

Erciyes Üniversitesi'nin açıklaması

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü olayla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada derin üzüntü duyulduğunu belirtti. Rektörlük, hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Açıklamada ayrıca, emniyet güçleri ve adli makamlarla tam işbirliği içinde hareket edildiği, sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiği ve üniversite yönetiminin olayın en hızlı ve sağlıklı biçimde aydınlatılması için tüm desteği verdiği vurgulandı. Rektörlük, öğrenci ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirlerin sürdürülmesi ile kadına yönelik her türlü şiddetin en güçlü şekilde kınandığını ifade etti.

