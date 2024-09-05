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Kayseri'de Eşini Öldüren Kadının Yargılanmasına Devam Edildi

Kayseri'de eşini bıçaklayarak öldüren kadının davası devam ederken sanık pişman olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:18
Kayseri'de Eşini Öldüren Kadının Yargılanmasına Devam Edildi

Kayseri'de Kocasını Bıçaklayarak Öldüren Kadına Yargılama Devam Ediyor

Kayseri'de, eşini bıçaklayarak öldüren M.U. isimli kadının yargılanmasına yeni bir celsede devam edildi. Dava, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açıldı.

Duruşma Detayları

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık M.U. (28) ve maktul Ahmet U'nun (31) akrabaları katıldı. Sanık M.U., savunmasında fazla bir şey söylemediğini bildirerek tahliye talep etti.

İddialar ve Olayın Arka Planı

Maktul Ahmet U.'nun kız kardeşi A.U. ise, "Sanık olaydan önce kadın sığınma evine gidip devlete sığınabilirken, şimdi bu duruma düşürdü. 3 ve 9 yaşındaki çocukları hem anasız hem de babasız bıraktı." diyerek durumu eleştirdi.

Mahkeme Heyeti Kararını Verdi

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Olay, 4 Kasım 2023 tarihinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. M.U., bıçakladığı kocası Ahmet U.'nun olay yerinde hayatını kaybetmesi üzerine tutuklandı. Başsavcılık, sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açtı. İlk duruşmada M.U., kocası tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürmüştü.

Sanık ayrıca, "Evden kaçmaya niyetim vardı, fakat Ahmet beni tekrar eve götürdü. Olay günü beni darbetti ve uyuduktan sonra göğsüne iki kez bıçak vurdum. Pişmanım; keşke böyle olmasaydı. Beni de kendini de yakması bir başka durum." şeklinde ifade vermişti.

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