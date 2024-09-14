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Kayseri'de Eski Eşin Tabancayla Vurduğu Kadın Ağır Yaralandı

Kayseri'de, eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının gözü önünde vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:03
Kayseri'de Eski Eşin Tabancayla Vurduğu Kadın Ağır Yaralandı

Olayın Gelişimi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trajik bir olay yaşandı. B.A., 8 yaşındaki kızıyla birlikte seyir halindeyken eski eşi F.G.'nin kullandığı aracın önünü kesti.

Tartışma ve Saldırı

İkili arasında başladığı bildirilen tartışma sona ermeden, F.G. aniden tabancasını çıkararak ateş açtı. O an, küçük kızının gözleri önünde, B.A. ağır yaralandı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay mahalline intikal etti. Yaralı kadın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Gözaltında

Polis, olayın faili olan F.G.'yi gözaltına aldı. Şu an emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu olay, aile içi şiddetin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğinin bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır...

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır...

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır...

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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