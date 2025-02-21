Kayseri'de Eski Eşini Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de eski eşini tabancayla yaralayan B.A., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:06
Kayseri'de Eski Eşini Yaralayan Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de Eski Eşini Yaralayan Sanığa Hapis Cezası

Kayseri'de eski eşini tabancayla yaralayan B.A., 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.A. hazır bulunurken, müşteki F.G. duruşmaya katılmadı.

Duruşma Sürecinde Alınan Kararlar

Duruşma savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözünde, olaydan pişmanlık duyduğunu belirten sanık, beraat ve tahliye talep etti. Ancak mahkeme, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, olay anında yanında bulunan 8 yaşındaki kızına yönelik "silahla tehdit" suçundan ise 2 yıl hapis cezasıyla toplamda 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluğuna devam edilmesine de karar verildi.

Olayın Detayları

Olay, 14 Eylül 2024 tarihinde Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesi'nde meydana geldi. B.A., aracıyla seyir halindeki eski eşi F.G.’nin kullandığı otomobili durdurmuş. Ardından bir süre tartıştıktan sonra, 8 yaşındaki kızının önünde, eski eşini tabancayla yaralamıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi B.A. gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

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