Kayseri'de Eski Hemşire Beraat Etti: Hastanın Ölümüyle İlgili İddialar Reddedildi

Kayseri'de Eski Hemşire Beraat Etti

Kayseri'de, yoğun bakım ünitesindeki A.S. isimli hastaya potasyum içerikli ilaç vererek ölümüne neden olduğu iddiasıyla eski hemşire D.T. hakkında açılan davada beraat kararı verildi.

Duruşma Süreci ve Mahkeme Kararı

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, maktul A.S'nin (67) ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan eski hemşire D.T. ise gelmedi. Duruşma savcısı, daha önceki celsesindeki mütalaasında, sanığın “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin yaptıkları savunmaların ardından mahkeme heyeti, somut delil bulunmaması nedeniyle sanığın beraatine hükmetti.

Olayın Geçmişi ve Olay Yeri

Olay, 8 Ocak 2023 tarihinde bir hastanenin dahiliye yoğun bakım ünitesinde meydana geldi. D.T.'nin, o tarihte A.S.’ye potasyum içerikli ilaç verdiği öne sürülmüştü. Öncelikle normal ölüm raporu olan A.S., daha sonra açılan soruşturma doğrultusunda 3 ay sonra mezarı açılarak otopsi işlemi yapılmıştı.

Sanık D.T., duruşmanın ilk celsesinde, “Bir yıllık hemşireydim, böyle bir şey yapmaya cesaretim olamaz. Masumum, beraatimi istiyorum.” şeklinde bir ifade kullanmıştı.