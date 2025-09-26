Kayseri'de eski hükümlü Oğuz Abbas, devlet desteğiyle 6 yıldır hayvancılık yapıyor

RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki eski hükümlü Oğuz Abbas, devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı altı yıldır sürdürüyor.

Hibe ile başlayan yeniden yapılanma

Büyüktoraman Mahallesi'nde tek başına yaşayan Abbas, 2018 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün eski hükümlülere yönelik çalışmalarından haberdar oldu. Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğünün desteğiyle hazırladığı proje 2019'da uygun bulunan Abbas, yaklaşık 40 bin lira hibeyle 4 gebe düve alarak ata mesleğine geri döndü.

Zorlukları aşarak büyüttü

Zaman içinde hayvan sayısını maksimum 26'ya kadar çıkaran Abbas, yeni bir ahır yaptırmak için bir kısmını satmak zorunda kaldı. Zor günleri geride bırakan çiftçi, şu anda 13 hayvanla besiciliğini sürdürüyor ve geleceğe umutla bakıyor.

Süt satışıyla geçimini sağlıyor

Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan birinin vefat ettiğini ve şu anda tek başına yaşadığını belirtti. Cezaevinden çıktıktan sonra projeye katıldığını söyleyen Abbas, "Hibe veriyorlardı, 4 damızlık düve aldım. Üstüne 2 düve de ben koydum, 6 oldu. Zaman içinde hayvan sayısını 26'ya kadar yükselttim. Şu anda 13 hayvanım var. Hayvanlardan aldığım sütü satıyorum. 3-3,5 tona kadar süt verdiğim zamanlar oldu." dedi.

Hayvancılığın ata mesleği olduğunu vurgulayan Abbas, "Eskiden hayvanlarımız vardı. O nedenle mesleği biliyordum. Hayvanları sevmezsen zaten yapamazsın bu işi. Onun derdinden anlayacaksın. Bölgede şap hastalığı vardı. Köyde çok hayvan da öldü. Çok şükür bizim kapımıza gelmedi." ifadelerini kullandı.

Mücadeleye devam ediyor

Devletin desteklerinin önemine işaret eden Abbas, "Terzi olur, lokanta olur. Yeter ki sen yapmak iste. Kötü arkadaştan uzak duracaksın. Çevren kötüyse tanımayacaksın. Ben bunu bilir, bunu söylerim." dedi. Denetimli serbestlik kapsamında 2018'de salıverildikten sonra kamuya yararlı bir işte çalıştığını ve köy mezarlığının bakımını yaptığını anlatan Abbas, "Burada mezar yapımını öğrendim. Şu anda yaşadığım köyde ek iş olarak mezarcılık yapıyorum. Vatandaşlar da yaptığım işten memnun. Çok şükür işim de iyi. Mücadeleye devam ediyorum." diye konuştu.

