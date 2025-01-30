Kayseri'de Eski Kız Arkadaşını Öldüren Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı

Kayseri'de, 18 yaşındaki eski kız arkadaşı Edanur Çoban'ı, üniversite eğitimine katkıda bulunmak için çalıştığı lokantadan çıkarken tüfekle öldüren sanık Gökhan Çatbaş'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Bu yeni duruşma, istinaf mahkemesi tarafından verilen bozma kararının ardından gerçekleştirildi.

Davada Duruşma Süreci

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çatbaş (22) ile maktul Edanur Çoban'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma sırasında bir tanık dinlendi; sanık ise savunmasında eski ifadelerini yineledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olayın Detayları

Olay, 13 Eylül 2023'te Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Edanur Çoban, üniversite eğitimine hazırlık yapmak için çalıştığı lokantadan çıkarken, eski erkek arkadaşı Gökhan Çatbaş tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Çoban'ın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazanarak üniversite eğitimi için hazırlık yaptığı öğrenilmiştir.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda, Gökhan Çatbaş hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmiştir. Mahkeme, sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak sanık avukatı bu karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı. 1. Ceza Dairesi, usul yönünde eksiklik bulunması sebebiyle bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti.