Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR A.Ş. Ev Yemekleri Lokantası, şehirde uygun fiyatlı ve kaliteli yemek seçeneği sunmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren tesiste, her gün değişen menü kapsamında 5 çeşit yemek 175 TL olarak vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca il genelinde 5 farklı mahalledeki Emekliler Kafeteryası'nda çay 2 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler

İstanbul'dan gelen ve lokantada yemek yiyen Serdar Tekay, yemek ve fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Buranın doğal güzellikleri bizi çekiyor. İstanbul'dan sonra yaşanacak şehir diyebilirim. Yöresel yemekleri zaten çok hoşumuza gidiyor. Belediyenin de burada iyi çalıştığını söyleyebilirim. Böyle bir tesis her yerde yok. Fiyatlar bence gayet makul, yemekleri ise oldukça lezzetli. Belli ki buradaki şefler doğru bir şekilde seçiliyor. Yöresel yemekler damak tadında hazırlanıyor, ki biz de burada tatma fırsatı bulabiliyoruz" dedi.

Çağrı Bakırcı ise, "Gayet memnunuz, çok güzel. Manzara eşliğinde her ihtiyacımızı karşılıyor. Yemekleri bence çok iyi. Kalite olarak iyi, fiyat olarak da porsiyon fazla geldiği için ihtiyacımızı her türlü karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Elbistan ise asgari ücretli vatandaşların bile burada rahatça ağırlanabileceğini vurgulayarak, "Arkadaşlar gayet ilgili, çok teşekkür ediyoruz. Ortam gayet nezih ve temiz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Ailemizle geldiğimizde huzurlu bir ortam oluşturuyorlar sağ olsunlar. Fiyatlar gayet makul, asgari ücret seviyesindeki insanların bile kendisini güzel bir şekilde ağırlayacağı bir mekan" şeklinde konuştu.

"Günlük 25 çeşit yemekle hizmet veriyoruz"

KAYTUR Ev Yemekleri Sorumlusu İsmail Furkan Olgun, tesisin kapasitesi ve hizmet anlayışına ilişkin açıklama yaptı: "Ev yemekleri tesisimiz genellikle günde 25 çeşit ürünün çıktığı, 750 kişiye hitap eden bir tesis. Burada günlük ev yemekleri çıkartıyoruz. Yaptığımız ürünleri genellikle öğrenci arkadaşlarımız olsun, normal vatandaşlarımız olsun herkese hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimiz burada açık mutfak şeklinde kendileri karar vererek yardımcı oluyoruz. Fiyatlarımız çok makul seviyede. 'Günün menüsü' şeklinde menümüz var, 175 TL. Çorba, kıyma sote, pilav, tatlı, salata, turşu şeklinde 175 TL'ye günlük menüler çıkartıyoruz. Menülerimiz gün gün değişebiliyor. Diğer ürünlerimizde de fiyatlarımız porsiyonlara bakarak çok uygun şekilde hizmet veriyoruz burada. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan aldığımız olumsuz bir geri dönüşümüz yok. Çok memnun olduklarını söylüyorlar."

Emekliler Kafeteryası: Sosyal destek ve düşük fiyat

Emekliler Kafeteryası'nda vakit geçiren Metin Yiğit, hizmetten memnuniyetini şöyle dile getirdi: "Burada çok güzel bir ortam var emekliler için. Çalışan personellerin hepsinden çok memnunuz. Bize yaptığı bu imkanlar nedeniyle belediyeye çok teşekkür ederim. Fiyatlar çok ucuz, tam emekli işi. Çay 2 TL, çorba 20 TL. Herkese çay ısmarlasan 50 TL yani, dostluk da ikramımızdan geliyor. Evinden kovulan buraya geliyor."

Kafeterya personeli Durdu Can Ataş da amaçlarını, "Emeklilere burada elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Amacımız, insanların buradan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılması. Bizim fiyatlarımız kar amacı gütmez, amacımız hizmet vermektir. En iyi şekilde hizmet verip, insanları memnun etmek istiyoruz" sözleriyle özetledi.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu uygulamalarla kaliteli ürünleri uygun fiyata halka ulaştırmayı hedefliyor. Yerel halk ve ziyaretçilerden gelen olumlu dönüşler, projenin benimsenmesini ve talebin sürdüğünü gösteriyor.

