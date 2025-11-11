Kayseri'de Evden 100 Bin TL'lik Hırsızlık: 2 Şüpheli Yakalandı

Yayın Tarihi: 11.11.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 17:54
Kayseri'de bir evden 100 bin TL değerindeki eşyaların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay ve soruşturma

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın faillerinin E.K. (42) ve Y.G. (50) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Yakalama ve sonuç

Adli işlemler sonucu iki şüpheli tutuklandı. Olayda ele geçirilen 100 bin TL değerindeki malzemeler ise sahibine teslim edildi.

