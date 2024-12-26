Kayseri'de Evlatlık Kadın Öz Babasını Öldürdü İddiasıyla Yargılanıyor

Kayseri'de Tüyler Ürperten Cinayet Davası

Kayseri'de, ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen A.E.'nin, öz babası M.Ö.'yü bıçakla öldürdüğü ve üç yakınına da yaraladığı iddiasıyla yürütülen dava, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık A.E., maktul M.Ö.'nün aile üyeleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan alınan rapora göre sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu ifade etti. Sanık A.E., şizofren olmadığını ve olay anında bir atak geçirdiğini iddia etti.

Savcının İddiaları

Duruşma savcısı, sanığın ölümle sonuçlanmış kasten yaralama, iki kez kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ceza almasını talep etti. Sanık A.E., kendisini sanatçı ruhlu olarak tanımlayarak, cezaevinde bestelediği bir şarkının dörtlüğünü okuyarak beraatini istedi.

Müştekilerin Durumu

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapması için süre talebini kabul etti ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Olay, 2 Şubat 2023 tarihinde, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. A.E., evlatlık verildiği ve sonradan teyzesinin olduğunu öğrendiği T.E. ile birlikte öz anne ve babasının evine gitti. Mutfağında aldığı bıçakla babası M.Ö.’yü öldürmüş ve üç yakınına yaralamıştı.