Kayseri'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Meydana Geldi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boru ve profil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. 24. Cadde üzerinde gerçekleşen olayda, yangının kesin nedeni henüz tespit edilemedi.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dört saatlik bir mücadelenin ardından, Kayseri Organize Sanayi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 20 araç ve 68 personel, yangını başarıyla söndürdü.

Fabrika Büyük Hasar Gördü

Yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki diğer iş yerlerine zarar gelmemesi için ekipler, yangının kontrol altına alınmasına öncelik verdi.