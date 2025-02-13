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Kayseri'de FETÖ'den Aranan Eski Boydak Holding Genel Müdürü Yakalandı

FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T. Kayseri'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:54
Kayseri'de FETÖ'den Aranan Eski Boydak Holding Genel Müdürü Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyeliğinden Aranan Eski İsim Yakaladı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T. (74) güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişileri yakalamak amacıyla düzenlediği çalışmalar neticesinde belirli bir adresi belirleyerek operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, N.T. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı için gözaltına alındı.

İşlemler ve Cezaevi Süreci

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Bu gelişme, FETÖ'yle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

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