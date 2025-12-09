Kayseri'de FETÖ hücre evi operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de FETÖ hücre evlerine eş zamanlı operasyon: 4 şüpheli yakalandı

Operasyon ve gözaltılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü mensuplarının saklandığı hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yürütülen çalışmalarda, hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis E.S. (44), ihraç komiser yardımcısı E.K. (50), ihraç üsteğmen S.A. (34) ve Ü.B. (53) saklandıkları adreslerde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan dört şahıs cezaevine teslim edildi.

Emniyetin açıklaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelenin aralıksız ve kararlı olarak devam edeceği bildirildi.

