Kayseri'de FETÖ hücre evi operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de eş zamanlı hücre evi operasyonunda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:11
Operasyon ve gözaltılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü mensuplarının saklandığı hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yürütülen çalışmalarda, hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis E.S. (44), ihraç komiser yardımcısı E.K. (50), ihraç üsteğmen S.A. (34) ve Ü.B. (53) saklandıkları adreslerde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan dört şahıs cezaevine teslim edildi.

Emniyetin açıklaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadelenin aralıksız ve kararlı olarak devam edeceği bildirildi.

