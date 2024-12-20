Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Tutuklandı

Kayseri'de uzun zamandır aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari hükümlü R.Ç. (51), yapılan operasyon sonucu yakalandı. R.Ç.'nin, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen çalışmalarda büyük bir başarı elde etti. Ekipler, firari hükümlünün yerini tespit ederek hemen harekete geçti.

Yakalanan R.Ç., işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, FETÖ’ye karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.