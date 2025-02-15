Kayseri'de Filistin’e Destek Eylemi Düzenlendi

Kayseri'de Filistin'e Destek Açıklaması

Kayseri'de, vatandaşlar İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistin'e yönelik bir destek açıklaması gerçekleştirdi. Kayseri Filistin Dayanışma Platformu ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Bürüngüz Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, grup adına konuşma yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, Filistin'de 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren İsrail soykırımının, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ile sona erdiğini belirtti. Aslantürk, bu süreçte karadan, havadan ve denizden sürekli hale gelen saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 60 binden fazla Müslüman’ın şehit olduğunu, 100 binden fazlasının yaralandığını ifade etti.

Aslantürk, konuşmasında, “Okullar, camiler, kiliseler, hastaneler dahil tüm yerleşim birimleri, vahşi saldırıların hedefi olarak yerle bir edildi.” diye vurguladı. Ayrıca, basın mensupları ve sağlıkçıların da saldırılar sırasında hedef alındığını ekledi.

Filistin'e yönelik saldırıları şiddetle kınayan Aslantürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planına da tepki gösterdi. Etkinlik, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından yapılan dualarla sona erdi.

Kayseri'de vatandaşlar İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirdi.

Kayseri'de vatandaşlar İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirdi.