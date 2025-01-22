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Kayseri'de Firari 2 FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden aranan 2 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:59
Kayseri'de Firari 2 FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri Operasyonla Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerine yönelik titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş polis memuru S.K. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan akademisyenlikten ihraç edilmiş S.Ş. adlı şahıslar yakalandı.

Operasyon sonucunda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu başarılı operasyon, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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