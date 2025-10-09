Kayseri'de Firari Cinayet Zanlısı M.K. 22 Yıl Sonra Yakalandı

Kayseri'de iki cinayet zanlısı M.K. (54), Bayraklı'da düzenlenen operasyonda yakalanarak 22 yıl sonra cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:32
Polis operasyonuyla Bayraklı mevkiinde minibüste gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki cinayetin zanlısı olarak aranan M.K. (54) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari zanlının bir minibüsle kente geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, Bayraklı mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurdukları minibüste M.K.'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemler sırasında yapılan parmak izi kontrolünde, zanlının başkasına ait sahte kimlik kullandığı ve 2003 ile 2009 yıllarında işlediği iki ayrı cinayetten dolayı "adam öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından arandığı belirlendi.

Zanlı, 22 yıl sonra yakalanarak cezaevine teslim edildi.

