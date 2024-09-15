Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari, gizlendiği yerde yakalandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 00:24
Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, gizlendiği yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetin Başarılı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 42 yaşındaki B.Y.'nin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü gizlendiği bölmede tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y., daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de gerçekleştirilen bu yakalama, emniyet güçlerinin aranan şahıslara yönelik etkili çalışmalarının bir göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır.

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