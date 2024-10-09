Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Uzun Süre Firarda Kalan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari gizlendiği yerde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, yağma ve mala zarar verme gibi suçlardan ceza almış H.B. için operasyon başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, H.B.'nin bulunduğu adresi belirleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında, H.B. hemen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.