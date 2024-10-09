DOLAR
34,22 0,12%
EURO
37,49 0,47%
ALTIN
2.876,95 0,26%
BITCOIN
2.112.772,8 0,97%

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

13 yıl 5 ay hapis cezası olan firari, Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:13
Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Uzun Süre Firarda Kalan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari gizlendiği yerde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, yağma ve mala zarar verme gibi suçlardan ceza almış H.B. için operasyon başlattı.

Operasyon Detayları

Ekipler, H.B.'nin bulunduğu adresi belirleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında, H.B. hemen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti
2
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti
5
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
6
İsrail Askerleri Nablus'ta Ateş Açtı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak