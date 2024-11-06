Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Operasyonu

Kayseri ilinde, dolandırıcılık suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyonun Detayları

Hukukî süreçte incelenen bilgilere göre, E.Ö'nün yakalanması için 8 ilde takip ve araştırmalar yapıldı. Emniyet güçleri, spesifik olarak belirlenen bir adrese operasyon düzenleyerek firarinin izini sürmeyi başardı.

Hükümlünün Durumu

Yakaladığı E.Ö, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkeme kararı doğrultusunda cezaevine teslim edildi.