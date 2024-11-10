Kayseri'de Fırına Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Silahlı Saldırı Üzerine Önemli Gelişme

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Esentepe Mahallesi Karataş Sokak'ta bulunan bir fırına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilişkili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 7 Kasım tarihinde yaşanmıştı.

Operasyon Detayları

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Y.A.A. (19), O.D. (23) ve Ö.B. (21) isimli şahısları düzenledikleri başarılı bir operasyonla yakaladı. Saldırı sırasında kullanılan ruhsatsız bir tüfek, 5 fişek ve olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

Olayın Seyri

Saldırganların, motosikletle fırının önüne geldikten sonra tüfekle iş yerine ateş ettiği, bu anın iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği bildirildi. Öte yandan, saldırıdan yalnızca iki hafta önce aynı iş yerine bir başka silahlı saldırının düzenlendiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.