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Kayseri'de Fırına Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kayseri'de bir fırına yönelik tüfekli saldırı güvenlik kamerasında görüntülendi. Önceki saldırı iki hafta önce gerçekleşmişti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:32
Kayseri'de Fırına Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kayseri'de Silahlı Saldırı Olayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir fırına motosikletle gelen iki kişi tarafından tüfekle ateş açılması olayını güvenlik kameraları kaydetti. Esentepe Mahallesi'ndeki Karataş Sokak'ta meydana gelen olayda, motosikletteki saldırganlar iş yerinin önüne geldi ve fırına ateş etti.

Olayın Detayları

Saldırının ardından iş yerinin camına isabet eden tüfek mermileri, ciddi bir zarara yol açtı. Olayın ardından güvenlik güçlerine haber verilmesiyle birlikte, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis Araştırmaları Devam Ediyor

Pertüklü fotoların incelendiği olayda, polisin şüphelileri tespit etme çalışmaları sürüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli saldırganların fırının önünden geçerek ateş açması net bir şekilde görülüyor.

Önceki Saldırı

Yalnızca iki hafta önce de aynı fırına yönelik benzer bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu durum, bölgede güvensizlik ve endişe yaratmaya devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletli kişilerce fırına tüfekle ateş açıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletli kişilerce fırına tüfekle ateş açıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletli kişilerce fırına tüfekle ateş açıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletli kişilerce fırına tüfekle ateş açıldı.

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