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Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaralayan sanık, 2 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:33
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı Davası Tamamlandı

Kayseri'de bir gazeteciyi silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, Kocasinan ilçesinde 5 Şubat 2024 tarihinde meydana geldi.

Duruşma Süreci ve Mahkeme Kararı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık A.T. ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, sanığın kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın son sözünü aldığında ise o, "Bir diyeceğim yoktur. Takdir mahkemenizindir." şeklinde ifade etti. Müşteki avukatı ise, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme, A.T.'ye kasten yaralama suçundan 16 ay 15 gün ve ruhsatsız silah taşımak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sinirli bir şekilde evinden çıkan gazeteci Azim Deniz, kızını işe bırakmaya giderken A.T.'nin silahlı saldırısına uğramış, hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası kaçan sanık, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalanmıştı.

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