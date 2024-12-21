DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.465.309,94 -1,78%

Kayseri'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamada 13 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda aranan 13 zanlı yakalandı, çeşitli suçlardan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:44
Kayseri'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamada 13 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen şok uygulamada, aranan 13 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Toplam 60 ekipte 170 personel ile gerçekleştirilen uygulamada, 1709 araç ve 5 bin 714 kişi sorgulandı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca, güvenlik güçleri tarafından ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
İstanbul'da İşten Çıkarılan Garsonun Kavgası Güvenlik Kamerasında
3
Erzurum'da Çığ Faciası: Vali Çiftçi'den Açıklama
4
Gaziantep İslahiye'de Kask Takana Akaryakıt İndirimi Müjdesi
5
Bakan Bak'tan Judo Sporcusu Emre Yazgan için Taziye Mesajı
6
Batı Şeria'da Filistinliler, Artan İsrail Saldırıları Karşısında Endişeli
7
Diyarbakır'da 13 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı