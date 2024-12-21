Kayseri'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamada 13 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen şok uygulamada, aranan 13 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Toplam 60 ekipte 170 personel ile gerçekleştirilen uygulamada, 1709 araç ve 5 bin 714 kişi sorgulandı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. Ayrıca, güvenlik güçleri tarafından ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.