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Kayseri'de Hafif Ticari Araç Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:02
Kayseri'de Hafif Ticari Araç Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Feci Kaza

Kayseri'deki Felahiye ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu üzücü bir kaza meydana geldi. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

F.E. tarafından kullanılan 66 RD 862 plakalı araç, Karaşeyh Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yapılan ilk müdahalenin ardından araçta bulunan Z.F. hayatını kaybetti. Sürücü F.E. ve yanındaki 2 kişi ise yaralandı ve acil servisle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncelemeler Devam Ediyor

Kaza sonrası yapılan incelemeler tamamlandığında, Z.F.'nin cesedi morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yapılan...

Kayseri'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yapılan incelemenin ardından Z.F'nin cesedi, morga götürüldü.

Kayseri'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yapılan...

Kayseri'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yapılan incelemenin ardından Z.F'nin cesedi, morga götürüldü.

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