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Kayseri'de Hırsızlık Hükümlüsü R.K. Yakalandı

Kayseri'de 22 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü R.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:03
Kayseri'de Hırsızlık Hükümlüsü R.K. Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de, hırsızlık suçundan hüküm giyen R.K. (33) isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Hedefteki Hükümlü

Kentte aranan kişilerin tespitine yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda, evden hırsızlık suçundan 22 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., belirlenen bir adreste yakalandı.

Cezaevine İntikal

Ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, asayişle ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirttiler.

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