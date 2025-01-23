Kayseri'de Hırsızlık Hükümlüsü R.K. Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık suçundan hüküm giyen R.K. (33) isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.
Hedefteki Hükümlü
Kentte aranan kişilerin tespitine yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda, evden hırsızlık suçundan 22 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., belirlenen bir adreste yakalandı.
Cezaevine İntikal
Ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, asayişle ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirttiler.