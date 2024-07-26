Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Suçlu İki Şahıs Ekipler Tarafından Ele Geçirildi

Kayseri'de, yurttaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hırsızlık ve diğer suçlardan hüküm giyen iki kişi yakayı ele verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, kentte aranan şahısların yakalanması hedeflendi. Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F. ve İ.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Hükümler ve Suçlar

O.F. hakkında, "hırsızlık" suçundan 10,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, İ.E. ise "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından toplamda 3 yıl 3 ay ceza almıştı.

Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.