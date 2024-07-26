Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan iki kişi, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:39
Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Suçlu İki Şahıs Ekipler Tarafından Ele Geçirildi

Kayseri'de, yurttaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, hırsızlık ve diğer suçlardan hüküm giyen iki kişi yakayı ele verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, kentte aranan şahısların yakalanması hedeflendi. Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F. ve İ.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Hükümler ve Suçlar

O.F. hakkında, "hırsızlık" suçundan 10,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, İ.E. ise "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından toplamda 3 yıl 3 ay ceza almıştı.

Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!

Bunu yapana tek kuruş emekli promosyonu yok! SGK'dan acil uyarı!

Emekli promosyonlarına okkalı zam! Denizbank düğün bayram ettirecek!

Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!