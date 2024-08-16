Kayseri'de Hırsızlık Suçundan Tutuklama

Kayseri'de Suçüstü Tutuklama

Kayseri'de, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan bir kişi, adliyede tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, şehrin gündemini meşgul eden büyük bir kablo hırsızlığı olayının peşine düştü.

Olayın Ayrıntıları

Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kablo hırsızlığının şüphelisi İ.D., yapılan takiplerin ardından suçüstü yakalandı. Ekipler, girişim sırasında zanlının kaçmasına engel oldu.

Yakaladığı hırsızlık çetesiyle ilgili detaylı inceleme sürerken, İ.D. adli mercilere sevk edildi ve yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Önceki Suç Kayıtları