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Kayseri'de Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kameraları ile Yakalandı

Kayseri'de meydana gelen hırsızlık olayında zanlı, 60 saatlik kamera kaydı sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:15
Kayseri'de Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kameraları ile Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlık Olayı ve Yakalanma Süreci

Kayseri'de, bir hırsızlık olayının ardından yapılan detaylı incelemede, şüpheli B.A. güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü altında çalışan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "otodan hırsızlık" suçundan aranan zanlının izini sürmeye başladı.

Kamera Kayıtları ile Tespit

Polis ekipleri, B.A.'nın yakalanması için 60 saatlik güvenlik kamerası kaydını titizlikle inceledi. Bu uzun inceleme sonucunda, hırsızlık şüphelisi ikametinde gözaltına alındı.

İşlemler ve Malzeme İadesi

B.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, araçtan çalınan malzemelerin sahiplerine iade edildiği öğrenildi.

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