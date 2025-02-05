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Kayseri'de Hırsızlıkla İlgili 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kayseri'de 11 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü K.K. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:37
Kayseri'de Hırsızlıkla İlgili 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kayseri'de Hırsızlıktan Firari Yakalandı

Kayseri'de, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü K.K. (30) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda K.K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından, hükümlü cezaevine teslim edildi.

Bu yakalama, Kayseri'deki asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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