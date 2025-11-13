Kayseri'de Hırsızlıktan Aranan Şahıs Yakalandı — 12 Yıl 7 Ay 15 Gün Hapis

Operasyon ve Yakalama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan aranan ve 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. saklandığı adreste yakalandı.

İşlem ve Teslim

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İşlemleri tamamlanan H.Ç., cezaevine teslim edildi.

Emniyetin Açıklaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

