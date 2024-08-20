Kayseri'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlüler Ele Geçirildi
Kayseri'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, emniyet güçlerinin başarılı operasyonları sonucu yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili bilgi verdi.
Yakalanan Hükümlüler
Operasyon sırasında, kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan N.M.Ş. (55) ve yine aynı suçtan 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası olan K.Ş. (25) yakalandı.
Cezaevine Teslim Edildi
Yakalanan firariler, gerekli işlemlerin ardından en yakın cezaevine teslim edildi.